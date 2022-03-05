Армия России уничтожила склад оружия в Житомире

Армия России уничтожила склад оружия в Житомире
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеВ США спрогнозировали сроки окончания спецоперации на Украине
Помимо боеприпасов, там хранились и американские "Джавелины"

Вооруженные силы РФ уничтожили военный склад в украинском Житомире. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 5 марта.

"Ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились Javelin и NLOW",

– уточнил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Он добавил, что российские войска ликвидировали 66 украинских самолетов на земле и 16 в воздухе, 708 танков и других боевых бронемашин, 74 реактивных системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и минометов, 56 беспилотников.

Всего за время проведения спецоперации на Украине там уничтожено 2037 объектов военной инфраструктуры, передает телеканал"360". В списке потерь украинской армии: 71 пункт управления и узлов связи, 98 комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 61 радиолокационная станция.

"Удары по объектам ВСУ будут продолжаться",

– предупредили в Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что военным ведомствам РФ и Украины удалось договориться о создании гуманитарного коридора для безопасного выхода мирных жителей Мариуполя и Волновахи.

Главные новости о событиях на Украине – в онлайн-трансляции "Утра".

Источник: МО РФ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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