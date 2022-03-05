Мирное население эвакуируют из Мариуполя и Волновахи

Российской и украинской стороне удалось договориться об открытии гуманитарных коридоров. Об этом сообщили в Минобороны России.

Сегодня с 10 часов утра по Москве объявляется режим тишины на территории Украины. В это время начнется выход мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.

Как отметили представители министерства, маршруты были согласованы с украинскими властями. Как долго продлится объявленный режим в ведомстве не сообщили.

Горсовет Мариуполя отметил, что отведенное время будет использовано для восстановления инфраструктуры и обеспечения города продуктами и медикаментами.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. В Минобороны подчеркивают, что удары наносятся только по военной инфраструктуре ВСУ. Информация о жертвах с обеих сторон разнится.

Между украинской и российской сторонами проходят переговоры по предотвращению военного кризиса. Делегации уже провели второй раунд и готовятся к третьей встрече.