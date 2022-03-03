В Пентагоне озвучили условие начала войны с Россией

В Пентагоне озвучили условие начала войны с Россией
Фото: Staff Sgt. Alexander Cook/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеРоссия проводит военную спецоперацию в Донбассе. Онлайн
Последствия такого конфликта будут губительны для всего мира

В последнее время ситуация на международной арене серьезно обострилась. Сегодня главной темой мировой повестки является специальная военная операция нашей страны по защите молодых донбасских республик и денацификации Украины. Западные страны в свойственной им манере пытаются выставить наши вынужденные действия как агрессию. Однако ввязываться в прямой конфликт с Москвой не спешат. Впрочем, причину, по которой НАТО могла бы вступить в войну с Россией, озвучил глава Пентагон.

Ллойд Остин подчеркнул, что в случае введения бесполетной зоны над территорией украинского государства мог быть развязан глобальный конфликт между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией.

Высокопоставленный американец пояснил, что при поддержании такого статуса неба над Незалежной военным США неминуемо пришлось бы столкнуться с российскими бойцами, передает телеканал "360".

Несложно предугадать, что последствия таких столкновений стали бы чреваты для всего мира. Ллойд напомнил, что американский лидер Джо Байден неоднократно подчеркивал: войска США не станут идти войной на Российскую Федерацию, отмечает интернет-издание "URA.RU".

Именно поэтому вашингтонская администрация воздержалась от того, чтобы устанавливать бесполетную зону над территорией Незалежной. Война с мощной Россией не нужна Соединенным Штатам Америки.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Гость341536
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Смерть Сталина повлекла мощный толчок эрозии самой передовой идеологии из существовавших на Земле. И вскоре скорбь народа растоптал ловкий Хрущёв, сбрасывая памятники Сталину. Он переименовал улицы и города. Хрущёв одной тапочкой раздавил империализм. В знак протеста такой наглости империализм убил Кеннеди и концы в воду. Уволили самонадеянного Хрущёва. Социализм не победил. Теперь уже в бывшем СССР воскресли бандеровцы.И снова война? Нет, это операция без наркоза.Страх и ужас в глазах толпящихся на вокзале киевлян.Возможен-ли мир при наличии кровососущих олигархов, артистов без родства
Гость341316
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Незнамо что этто: трусость или прагматизм пиндосов, но принятое решение абсолютно правильное.
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