Последствия такого конфликта будут губительны для всего мира

В последнее время ситуация на международной арене серьезно обострилась. Сегодня главной темой мировой повестки является специальная военная операция нашей страны по защите молодых донбасских республик и денацификации Украины. Западные страны в свойственной им манере пытаются выставить наши вынужденные действия как агрессию. Однако ввязываться в прямой конфликт с Москвой не спешат. Впрочем, причину, по которой НАТО могла бы вступить в войну с Россией, озвучил глава Пентагон.



Ллойд Остин подчеркнул, что в случае введения бесполетной зоны над территорией украинского государства мог быть развязан глобальный конфликт между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией.

Высокопоставленный американец пояснил, что при поддержании такого статуса неба над Незалежной военным США неминуемо пришлось бы столкнуться с российскими бойцами, передает телеканал "360".

Несложно предугадать, что последствия таких столкновений стали бы чреваты для всего мира. Ллойд напомнил, что американский лидер Джо Байден неоднократно подчеркивал: войска США не станут идти войной на Российскую Федерацию, отмечает интернет-издание "URA.RU".

Именно поэтому вашингтонская администрация воздержалась от того, чтобы устанавливать бесполетную зону над территорией Незалежной. Война с мощной Россией не нужна Соединенным Штатам Америки.