Такие данные приводит комиссар ООН

Ситуация в украинском государстве далека от стабильной. Российские войска делают все возможное для денацификации Незалежной в целях установления мира в этой стране. Однако местные националисты не хотят отказываться от власти и продолжают борьбу. Мирное население в таких условиях находится в постоянном стрессе. Многие люди вынужденно покидают родные места.



По словам Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди, с момента старта спецоперации нашей страны украинскую территорию покинули один миллион человек, передает телеканал "360".

Как добавляет телеканал RT, в основном украинские граждане бегут в соседние страны. Такую информацию представитель ООН разместил на своей странице в Twitter.