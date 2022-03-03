Таинственный смысл букв на российской технике в Донбассе раскрыло Минобороны

Таинственный смысл букв на российской технике в Донбассе раскрыло Минобороны
Кадр youtube.com
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Военные объяснили, что означают знаки V и Z

Многие граждане обратили внимание на таинственные буквы латинского алфавита, нарисованные на технике Армии России, которая по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина принимает участие в специальной военной операции для защиты независимых республик Донбасса. Значение знаков, которые никогда ранее не применялись в нашей стране, раскрыло Министерство обороны РФ.

Как отмечает РИА ФАН, постеры с буквами V и Z были опубликованы в среду, 2 марта, в официальном аккаунте оборонного ведомства в Instagram. Кстати, подписчики в комментариях к записи горячо поддержали российских военных.

Как разъясняет телеканал "360", у таинственных знаков, которыми отмечена военная техника, участвующая в спецоперации России, есть сразу несколько значений.

Так, латинская Z означает ЗА ПОБЕДУ

Кроме того, военные используют букву V, смысл которой кроется во фразе СИЛА В ПРАВДЕ.

Дополнительно латинская V используется для девиза ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА.

Важно отметить, что эти знаки нарисованы на всей военной технике, которая задействована в спецоперации: от танков и артиллерии до машин снабжения. Они, в том числе, помогают отличать отечественное вооружение от сил и средств ВСУ. 

Подчеркнем, что Армия России наносит удары исключительно по военной инфраструктуре националистов и относится крайне бережно к мирным гражданам. Более того, наша страна дает возможность украинским солдатам, сложившим оружие, вернуться домой и больше не участвовать в боевых действиях за интересы заокеанских советников киевской администрации.

Ранее уроженка Украины разоблачила фейки Запада о президенте Владимире Зеленском.

Источник: МО РФ ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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