Женщина повергла в шок французских журналистов

Пока еще действующий президент Украины Владимир Зеленский шел на выборы главы государства под знаменем демократии, которая вскоре сошла на нет. Меж тем, его заокеанские советники продолжают тиражировать фейки о демократической киевской администрации, которая в реальности уже полностью перешла под контроль Вашингтона и Брюсселя.



Каково же было удивление ведущих французского политического ток-шоу, когда в прямом эфире уроженка Украины, живущая сразу в двух странах, разоблачила все фейки Запада о Зеленском. На эту историю даже обратили внимание пользователи американского форума Reddit, которые и опубликовали фрагмент скандальной программы.

Виктория рассказала гостям студии, что корень всех бед ее родины необходимо искать в событиях 2014 года, вероятно, имея в виду Майдан. По ее словам, сегодня более двух миллионов украинцев "живут в ужасных условиях" – коммунальные услуги дорожают, а зарплаты остаются на низком уровне.

"Вот я и думаю, а чего ради нам поддерживать этого марионеточного президента и его правительство?" – задала риторический вопрос украинка.

Женщина буквально повергла в шок французских журналистов, которым пришлось переспрашивать, кого она имеет в виду. Виктория подтвердила, что говорит о Зеленском.

Гостья программы заявила, что нынешний глава государства не является демократом и что о нем сложилось ошибочное мнение в западных странах. Она обратила внимание на то, какими методами украинские власти борются с оппозиционными СМИ и отметила, что в стране убивают журналистов.

На вопрос ведущего об идеализации Незалежной со стороны Запада женщина ответила утвердительно. Она подчеркнула, что многие не верят в честные выборы. Кроме того, Виктория напомнила, что Виктор Янукович был демократично избранным президентом.

"С этим правительством [Зеленского] у нас и будущего нет. Я его не поддерживаю", – заявила Виктория.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что правительство Владимира Зеленского умышленно затягивает переговорный процесс с нашей страной, ориентируясь на позицию США.