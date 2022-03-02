Не поздоровится всему миру

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в среду, 2 марта, дал большое интервью арабскому телеканалу al-Jazeera. Политик рассказал журналистам о специальной военной операции нашей страны по защите независимых республик Донбасса и раскрыл последствия третьей мировой войны с западными странами.

Министр иностранных дел напомнил о заявлении американского лидера Джо Байдена, который ранее отметил, что санкции против России являются альтернативой войне. При этом чиновник назвал президента США опытным человеком. По его словам, третья мировая имела бы разрушительные последствия, потому что стороны могли бы применять ядерное оружие. В такое случае огромный урон был бы нанесен всему мировому пространству.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва была готова к санкциям, однако не ожидала, что Вашингтон и Брюссель начнут оказывать давление на деятелей культуры, спортсменов и журналистов. Напомним, европейские страны начали блокировать вещание некоторых российских СМИ, а отечественные спортивные клубы лишились возможности участвовать в международных соревнованиях.

Комментируя ход спецоперации по защите ДНР и ЛНР, глава российской дипломатии заявил, что наша страна готова к переговорам с Незалежной, однако киевская администрация тянет время, действуя по указке заокеанских советников.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник озвучил требования своей страны к России. Оказалось, что Незалежная настаивает на возврате Крыма. Лавров подчеркнул, что этот вопрос не подлежит обсуждению.

"Крым является частью России" – заявил глава МИД.

Кроме того, он рассказал корреспондентам al-Jazeera, что Москва не позволит Киеву получить ядерное оружие. Касаясь ограничений Запада, он отметил, что нашу страну невозможно изолировать, потому что у РФ есть "много друзей" в мире.

Кстати, персональные санкции коснулись всей политической верхушки страны, в том числе, министра иностранных дел Сергея Лаврова.