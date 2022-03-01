Незалежная настаивает на восстановлении границ 2013 года

В понедельник, 28 февраля, на территории Белоруссии прошел первый раунд переговоров между представителями России и Украины. На данный момент сторонам не удалось договориться о решении конфликтной ситуации. Незалежная настаивает, чтобы наша страна завершила специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Москва требует от Киева гарантий безопасности для молодых республик, в том числе, отказ от вступления в НАТО.

Руководитель украиснкой дипломатической миссии в Германии Андрей Мельник рассказал, чего хочет добиться его страна в ходе переговорного процесса. Он сделал заявление в эфире немецкого телеканала Welt.

Важно отметить, что требования России к Украины весьма прозрачны и понятны. Прежде всего, Москва ждет признания Крама, который воссоеденился с нашей страной в 2014 году по результатам демократического референдума и с полным соблюдением международного права. Кроме того, Кремль настаивает на подтверждении статуса ДНР и ЛНР как независимых государств.

Незалежная, которая, очевидно, находится не в той ситуации, чтобы выдвигать условия, похоже, решила торпедировать переговорный процесс. По словам дипломата, Киев ждет от Москвы абсолютно противоположного, а именно возвращения Крыма и Донбасса, что, естественно, противоречит национальным интересам нашей страны, а также воле населения этих регионов, поэтому никак не может быть осуществлено.

Мельник, в частности, заявил, что территориальная целостность Украины не может быть предметом торга и потребовал восстановить границы Незалежной на момент 2013 года. Если официальная позиция Киева совпадает с мнением посла, то переговоры могут затянуться, и в этом случае вся полнота ответственности за потенциальные жертвы ложится на правительство Владимира Зеленского и его заокеанских советников.

Ранее на Украине заблокировали связь для российских номеров, создав новую угрозу для мирного населения.

