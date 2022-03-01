"Красавцы": Лукашенко поделился подробностями переговоров России и Украины

"Красавцы": Лукашенко поделился подробностями переговоров России и Украины
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Минске рассказали о задачах белорусской армии

Белорусские войска не принимают участия в боевых действиях на Украине, но Минск активно содействует урегулированию конфликта. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко на совещании с Советом безопасности и кабмином республики во вторник, 1 марта.

Накануне в Гомельской области состоялись переговоры делегаций из Киева и Москвы. По словам Лукашенко, организовать эту встречу было "непросто", учитывая, что еще до начала спецоперации России на Украине власти Белоруссии  настойчиво советовали киевскому руководству установить с РФ "прямой контакт", но там "проигнорировали" эту рекомендацию.

"Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер",

– рассказал Лукашенко членам Совбеза. Он отметил, что работа была проведена не зря: есть позитивный результат.

"Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Они блестяще за 5 часов сделали свою работу на первом этапе",

– оценил президент Белоруссии. При этом радоваться рано. Лукашенко допустил дальнейшие провокации Запада, которые "продавливают свои интересы в ущерб безопасности других" как в военной сфере, так и в политике, и экономике.

Что касается российской спецоперации, то, по словам Лукашенко, сейчас она проводится по пяти направлениям: с Крыма, Донецка, Луганска в направлении Киева, Чернигова, Харькова. Белурусы в этих действиях участия не принимают. Их задача – защищать свою границу от проникновения в республику радикалов, преступников, нелегального оружия.

Накануне перед собравшимися в "домике рыбака" делегатами из РФ и Незалежной выступил глава МИД Белоруссии Владимир Макей и гарантировал участникам безопасность.

Источник: Сайт президента РБ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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