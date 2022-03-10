Преступники планировали подорвать российскую военную технику в республике

Следственный комитет Мозырского райотдела возбудил уголовное дело по факту подготовки террористического акта. В совершении преступления против общественной безопасности подозреваются двое местных жителей – мужчины 34 и 44 лет.

Установлено, что задержанные планировали уничтожать российскую военную технику во время ее передвижения по территории Мозырского района, сообщает СК РБ.

В ходе обыска у мужчин были найдены компоненты взрывчатых веществ для изготовления самодельной бомбы, уже готовые бутылки с "коктейлем Молотова". В их квартирах, гаражах и автомобилях обнаружены также биты, пневматический пистолет и другие вещи, которые можно использовать с преступными целями.

Следствие продолжается. Выявляются возможные сообщники подозреваемых.

За последнее время ФСБ РФ предотвратила несколько терактов на территории России, в том числе в Крыму и в Калужской области.