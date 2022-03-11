Киев готовил удар по Белоруссии: Лукашенко показал карту

Киев готовил удар по Белоруссии: Лукашенко показал карту
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Минск благодарен Москве за превентивный удар по позициям ВСУ

Власти Украины планировали нанести военный удар не только по республикам Донбасса, но и по Белоруссии. Об этом сообщил президент РБ Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Кремле 11 марта.

Как рассказал Лукашенко, у ВСУ было подготовлено четыре позиции, с которых планировалось атаковать вооруженные силы Белоруссии, находящиеся на учениях на своей территории.

"Если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям – я сейчас покажу карту – они бы атаковали наши войска. (…) Не мы развязали эту войну",

– подчеркнул Лукашенко. По его мнению, люди начинают осознавать, на чьей стороне правда. Особенно, когда вскрылись факты о военных биоразработках на Украине и когда Киев поставил под угрозу весь европейский регион, отрубив подачу электричества на Чернобыльскую АЭС. В итоге от новой катастрофы всех спасла Белоруссия, наладив энергоснабжение АЭС со своей территории.

Лукашенко особо отметил роль Запада, который поспешил ввести санкции против России и Белоруссии. По словам главы РБ, это полное "свинство", но россиянам и белорусам не привыкать: они используют этот период как время новых возможностей, и к 2023 году забудут про нынешние трудности.

Ранее в Европе сообщили, что уже исчерпали возможности санкционного давления, и признали свою ошибку в отношении России и Украины.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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