Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
Власти Украины планировали нанести военный удар не только по республикам Донбасса, но и по Белоруссии. Об этом сообщил президент РБ Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Кремле 11 марта.
Как рассказал Лукашенко, у ВСУ было подготовлено четыре позиции, с которых планировалось атаковать вооруженные силы Белоруссии, находящиеся на учениях на своей территории.
"Если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям – я сейчас покажу карту – они бы атаковали наши войска. (…) Не мы развязали эту войну",
– подчеркнул Лукашенко. По его мнению, люди начинают осознавать, на чьей стороне правда. Особенно, когда вскрылись факты о военных биоразработках на Украине и когда Киев поставил под угрозу весь европейский регион, отрубив подачу электричества на Чернобыльскую АЭС. В итоге от новой катастрофы всех спасла Белоруссия, наладив энергоснабжение АЭС со своей территории.
Лукашенко особо отметил роль Запада, который поспешил ввести санкции против России и Белоруссии. По словам главы РБ, это полное "свинство", но россиянам и белорусам не привыкать: они используют этот период как время новых возможностей, и к 2023 году забудут про нынешние трудности.
Ранее в Европе сообщили, что уже исчерпали возможности санкционного давления, и признали свою ошибку в отношении России и Украины.
Причиной вероятного масштабного столкновения могут стать "ветераны" советского авиапрома
Американские военные ученые работали над биоагентами, которые могут избирательно поражать разные этнические группы населения