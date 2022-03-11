Жители Соединенных Штатов заподозрили Белый дом в попытке уйти от ответственности за провал во внутренней экономике

Власти США во главе с президентом Джо Байденом обвинили Россию в высоких ценах на бензин на американских заправках. Аналогичные заявления делают подконтрольные им СМИ, а также сенаторы-демократы. Однако их оппоненты-республиканцы пытаются доказать, что внутренний кризис в Америке не имеет отношения к делам на другом континенте.

Мнения о причинах подорожания бензина в США собрал американский портал Breitbart. Его читатели, изучив разные точки зрения и взвесив факты, пришли к выводу, что Белый дом с помощью прессы просто пытается уйти от ответственности, свалив все беды Америки на президента России Владимира Путина. Поскольку цены выросли почти вдвое еще за первые полтора года президентства Байдена.

"Цены на нефть – результат политики Байдена. Они выросли задолго до того, как Путин начал спецоперацию на Украине", – указывает пользователь Doug.

"Когда это Путина назначили ответственным за добычу нефти и нефтепроводы в США? Что-то я не слышал об этом", – пишет Build Back.

"Америка обвиняет Джо и идиотов, которые проголосовали за него", – подчеркивает MPH Precision.

"Если вы увидите избирателя-демократа на заправке, поздоровайтесь и попросите их наполнить ваш бак", – предлагает читатель.

"Если мы сначала не ликвидируем все фальшивые СМИ, никто из нас никогда ни о чем не узнает правды", – сокрушается Medecineman.

Ранее Байден объявил об отказе США от российской нефти. В ответ на вопрос, как это отразится на ценах на бензин, он предупредил, что они будут расти, но предложил обижаться на Путина. Некоторые американцы так и делают. Телеграм-канал Mash приводит видеоролик, где американец негодует из-за высоких цен на заправке и обещает выслать счет Путину.