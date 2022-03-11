Вашингтон и Лондон сокращают число профсоюзов

В мировой экономике существует риск повторения энергетического кризиса 1970-х годов, который может привести к замедлению рыночной активности и росту цен главным образом на сырьевую продукцию. К такому выводу пришли аналитики американского издания Bloomberg.

По их мнению, для повторения кризиса есть минимум две причины. Во-первых, экономика многих стран только-только начала отходить от последствий пандемии коронавируса. Во-вторых, после начала специальной военной операции России произошло резкое подорожание энергоресурсов. Меж тем, эксперты признали, что ответственность за второй пункт лежит на санкциях США.

"Россия является ключевым производителем сырьевых товаров, начиная с пшеницы и удобрений и заканчивая никелем, в результате чего американские санкции дестабилизировали соответствующие рынки", – пишет Bloomberg.

Авторы статьи отметили, что на фоне западных ограничений стоимость сырой нефти уже превысила отметку в 130 долларов за баррель. По их мнению, аналогичная ситуация наблюдается и в других сырьевых отраслях. При этом больше всех страдают страны, где и так наблюдалась высокая инфляция.

Кстати, эксперты подчеркнули, что в самих Штатах индекс потребительских цен может достигнуть 9% уже в следующем месяце. Инвесторы уже проводят параллели и не исключают повторения затяжных рецессий, как это было в 1970-х. По данным издания, энергетический кризис может ударить, прежде всего, по развивающимся экономикам. Экономические исследования показывают, что избежать негативных последствий в любом случае не получится.

Особенно несправедливо ситуация складывается для простых рабочих. Bloomberg сообщает о сокращении числа профсоюзов в США и Великобритании. Власти Германии тоже стали игнорировать их требования. Компании, готовящиеся к кризису, не хотят поднимать заработные платы сотрудников. Аналитики призывают готовиться к росту цен на топливо и товары, повседневного спроса.

Ранее в США заявили о готовности наказать Китай за отказ от поддержки санкций против России.