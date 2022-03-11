"Адские" рестрикции Вашингтона только сплачивают население РФ вокруг своего лидера и заставляют их отворачиваться от Запада

Санкции США могут пойти на пользу России. К такому выводу пришел политолог Клинт Эрлих в эфире телеканала Fox News в программе "Такер Карлсон сегодня вечером".

Ведущий заметил эксперту, что рестрикции на первый взгляд кажутся простым способом жестко обойтись с противником, особенно после того, как президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию на Украине.

"Наказывают ли санкции людей, которых они призваны наказать? И... есть ли непреднамеренные последствия, о которых мы должны думать? Благих намерений недостаточно. Вы должны заботиться о последствиях вашей политики. Вот как взрослые принимают решения", – сказал Карлсон.

На это Эрлих ответил ему, что санкции против Кремля могут помочь Путину – особенно дома.

По его данным, популярность лидера РФ выросла на 10 пунктов с тех пор, как Запад принял меры против российской экономики, а такие компании, как Visa, McDonalds и другие бизнес-титаны, либо запретили, либо прекратили свою деятельность в стране.

"Я знаю людей на местах в России, которые были откровенно антипутинскими и прозападными до того, как это произошло, и эти санкции так сильно повлияли на них, что теперь они действительно отворачиваются от Запада", – сказал политолог.

Он добавил, что еще одним последствием стало дальнейшее расположение России к Китаю. Из-за того, что РФ заблокирована от глобальной банковской системы, пара может попытаться создать параллельную денежную систему, тем самым ослабив доллар.

По его мнению, все это уже становится последствиями действий Вашингтона.

Кроме того, заметил Эрлих, сегодня любая страна может начать сопротивляться влиянию США в связи с попытками американцев полностью контролировать оборот доллара.

"Такого рода политика с нашей стороны не продвигает наши национальные интересы, а, наоборот, ставит их под угрозу", – резюмировал эксперт.

Напомним, сейчас в Америке складывается неприятная ситуация из-за высоких цен на бензин на местных заправках. В этом президент США Джо Байден сразу обвинил Россию. Однако не все в Штатах придерживаются этой точки зрения. Находятся и такие американцы, которые заподозрили Белый дом в попытке уйти от ответственности за провал во внутренней экономике.

В свою очередь, лидер РФ Владимир Путин буквально накануне, уличая Вашингтон в дезинформации по поводу первопричины повышения цен на бензин, заявил, что в реальности поставки российской нефти на штатовский рынок были ничтожно малы – не выше 3%.

