Саудовский принц отказался обсуждать с Байденом поставки нефти

Саудовский принц отказался обсуждать с Байденом поставки нефти
Фото: Oliver Contreras/SIPA USA/www.globallookpress.com
Расчет американцев на арабскую нефть провалился

Белый дом не смог устроить телефонные переговоры президента США Джо Байдена с властями Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Ни саудовский принц Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, ни шейх ОАЭ Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль Нахайян не стали контактировать с американским лидером. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, Байден рассчитывал добиться от СА и ОАЭ увеличения добычи нефти и наращивания ее поставок в США, чтобы наложенное американцами эмбарго на российскую нефть меньше ударило по внутреннему рынку Соединенных Штатов.

"Было некоторое ожидание от телефонного звонка, но этого не произошло. Это было частью открытия крана",

– пояснил источник WSJ. Как отмечается, руководство стран Персидского залива отказываются от общения с Байденом на протяжении последних недель, хотя сам он ранее планировал визит в Саудовскую Аравию весной 2022 года, пишет RT.

До этого Байден звонил в Эр-Рияд 9 февраля и тоже поднимал вопрос об увеличении поставок нефти на мировой рынок из-за растущих цен на черное золото. Но тогда король Салман заявил, что сделка ОПЕК+ позволяет поддерживать стабильность на нефтяном рынке, поэтому важно ее придерживаться, передает Arab News.

Во вторник, 8 марта, Байден объявил о прекращении импорта российской нефти. При этом он признал, что европейские страны не последуют примеру Вашингтона. 

Еще до этого выступления Байдена стоимость бензина в США побила исторический рекорд и составила в среднем 4,17 доллара за галлон (3,785 литра), а в некоторых штатах цена на заправках выросла до 5 долларов. Экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на эти новости одной фразой: "Вы по мне уже соскучились?" – обратился он к американцам в соцсетях.

По данным на 8 марта, продажа нефти марки Brent на международной бирже ICE в Лондоне шла по цене $125−126 за баррель, сообщает ИА REGNUM.
Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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