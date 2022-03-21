На российскую нефть нашелся покупатель – Bloomberg

На российскую нефть нашелся покупатель – Bloomberg
Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / www.globallookpress.com
США и ЕС дали России повод диверсифицировать поставки черного золота

Пока в Европе обсуждают возможность отказа от поставок нефти из России и наблюдают за ростом цен на бензин, в других регионах мира наращивают объемы покупки российского черного золота.

Крупные контракты уже заключила Индия. Государственная Hindustan Petroleum Corp. подписала договор на поставку 2 млн баррелей нефти марки Urals с поставкой в июне 2022 года. Indian Oil получит 14 млн баррелей в течение этого года. Еще две индийские нефтеперерабатывающие компании ведут переговоры о поставках больших партий добытого в России черного золота в мае и июне 2022 года, передает Bloomberg.

Издание отмечает, что интерес Индии к российской нефти усилился на фоне западных санкций. США уже объявили, что не будут покупать российскую нефть. На мировых нефтяных ценах это не сказалось, но вот другим покупателям договориться с российскими поставщиками о скидке стало проще. В частности, сейчас баррель Urals стоит дешевле североморского сорта Brent на $30,2.

В Евросоюзе на лидеров стран давит Варшава. Польский премьер Матеуш Моравецкий настаивает на объявлении эмбарго на все российские энергоносители. Республики Прибалтики согласны. Германия как самый крупный потребитель российской нефти в Европе предлагает не торопиться, а пока ввести другие ограничительные меры против России и ее граждан. По информации Reuters, страны ЕС торопятся согласовать "нефтяные позиции" до визита в Брюссель президента США Джо Байдена, который намечен на 24 марта.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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