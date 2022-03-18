Польский премьер анонсировал "дерусификацию" в Европе

Польский премьер анонсировал "дерусификацию" в Европе
Матеуш Моравецкий. Фото: IMAGO/JAKUB KOFLUK / FOTONEWS / www.globallookpress.com
Начать обещает с экономики

Европе нужно освободиться от любых экономических связей с Россией. Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий в пятницу, 18 марта. Начать Варшава собирается с себя.

По словам Моравецкого, Польша – это "первый антипутинский щит Европы". Поэтому ей предстоит подать пример остальным членам ЕС:

"Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономик",

– объявил Моравецкий. Польский план заключается в полном отказе от российских энергоносителей – газа, нефти, угля – всех европейских стран, передает Wiadomosci.

Премьер признал, что экономику в этом случае ждут "жесткие потрясения", но заверил, что на потребительских ценах это не отразится и что продукты не подорожают. Роста инфляции, конечно, не избежать, но связано это будет, по словам Моравецкого, с последствиями военной спецоперации РФ на Украине, в том числе с большим количеством беженцев.

Власти Варшавы дали понять, что критики такого решения не потерпят: "Либо вы поддерживаете суверенитет, либо вы на стороне Путина", – обозначил выбор Моравецкий.

Накануне член правительства Польши Петр Наимский подтвердил, что республика последний год получает газ из России: продлевать контракт с "Газпромом", который истекает в конце 2022 года, поляки не намерены, но и разрывать его досрочно тоже не собираются. При этом в Польше опасаются, что в Германии планируют реанимировать проект "Северный поток-2", когда ситуация вокруг Украины стабилизируется. 

Источник: Wiadomosci ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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