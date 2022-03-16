Официальным лицам придется объясняться перед коллегами за свою авантюру

Визит на Украину официальных представителей европейских государств, состоявшийся 15 марта, является частной инициативой, которая не была согласована с официальным Брюсселем. Об этом пишут средства массовой информации, ссылаясь на представителей европейской дипломатии.

15 марта главы правительств Польши, Чехии и Словении решили нанести визит в столицу Украины, однако мероприятие не согласовали с партнерами и коллегами по Евросоюзу. Высокопоставленные источники евродипломатии заявили, что считают подобные шаги в частном порядке недопустимыми: для таких визитов нужны гарантии в благоприятном исходе самой встречи по урегулированию миротворческих процессов. В реальности же поездка официальных лиц трех стран была крайне рискованной.

Как пишет Le Figaro, ссылаясь на евродипломатов, Брюссель и остальные коллеги отреагировали на инициативу Варшавы, Праги и Любляны "скрежетом зубов". Отдельные представители Европарламента раскритиковали действия коллег из Восточной Европы, заявив, что те были неуполномочены на совершение визита от имени всего Европейского союза. Польша, Чехия и Словения известили коллег о своем решении буквально перед самой поездкой в Киев.

"Заявление о том, что они прибыли от имени всего Евросовета – явное преувеличение. Евросоюз такого мандата им не давал. Это довольно рискованная инициатива, принятая в индивидуальном порядке. Россия и Украина деликатно обговаривают на переговорах свои условия. И подобный шаг принимают уже с уверенностью в результате. Ухудшение ситуации недопустимо", – заявил один из дипломатов.

Главным образом, в Евросоюзе опасаются, что прибывшие в Киев лидеры трех стран могли стать мишенью для атаки. В ЕС уже заявили, что в ходе ближайшего саммита попросят официальных лиц Польши, Чехии и Словении, принимавших участие в поездке, объяснений.

Напомним, в украинскую столицу 15 марта прибыли премьер Польши Матеуш Моравецкий, а также его коллеги из Чехии и Словении – Петр Фиала и Янез Янша. Официальные лица провели встречу с Владимиром Зеленским и главой правительства Украины Денисом Шмыгалем.