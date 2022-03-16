Сам Медведчук якобы скрывается в неустановленном месте в украинской столице

Судно Royal Romance, владельцем которого является глава "Оппозиционной платформы – За жизнь", депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук, находится под арестом в хорватском порту города Риека. Об этом сообщает местное издание Novi list.

Причиной ареста стали санкции Евросоюза в отношении чиновников и политиков, связанных с властями России. Ну, а Медведчука в статье назвали "близким другом Путина и лидером пророссийской оппозиции на Украине".



Отмечается, что судно имеет длину 92 метра и входит в список самых роскошных яхт в мире. Расходы на ее содержание составляют сумму в $15-20 млн в год, что говорит о "финансовой мощи" ее хозяина, пишет автор публикации.

Суда подобного класса состоятельные владельцы используют исключительно для себя и своих гостей, говорится в материале.

По данным издания, в гавани Риеки причалены несколько яхт, принадлежащих также российским чиновникам, оказавшихся под арестом.

Что касается Медведчука, Novi list со ссылкой на иностранные СМИ пишет, что он "является кандидатом в президенты марионеточного правительства" Незалежной, если спецоперация ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины "сокрушит сопротивление украинцев". В настоящий момент кум президента России Владимира Путина находится в бегах от властей киевского режима.

По данным медиа, оппозиционный политик скрывается в неустановленном месте в украинской столице после того, как три дня назад сбежал из-под домашнего ареста, в котором он находился с мая 2021 года по обвинению в госизмене.

Между тем, об исчезновении Медведчука из-под надзора МВД Незалежной стало известно еще в конце февраля.

