Среди пострадавших оказалась и итальянка, пытавшаяся утихомирить хулигана

Некоторые не отягощенные интеллектом беженцы с Украины, а также откровенные неонацисты продолжают кошмарить жителей приютивших их стран Европы. Соцсети продолжают собирать видео, на которых украинцы демонстрируют населению Старого света свои культурные ценности.

Так, телеграм-канала Readovka опубликовал кадры с дракой, устроенной временными иностранными переселенцами в метро Рима.

"Беженец с Украины с криками "Я фашист" набросился на другого беженца, предположительно, из Сирии – уронил его на пол и избил", – говорится в сообщении.

Судя по видео, бритоголовый украинский неонацист с матерной бранью набросился на "собрата" по несчастью. Когда тот попытался ему ответить словесно, тут же получил удар по голове. В заварухе пострадала и добропорядочная итальянка, пытавшаяся утихомирить бузотера-радикала.

Напомним, с начала проведения ВС России спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в европейские страны потянулись тысячи беженцев. После этого в интернете стали появляться видеоролики, на которых хозяева пытаются донести до гостей нормы поведения, принятые в цивилизованных государствах.

