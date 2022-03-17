Попытка втянуть Киев в альянс противоречит интересам Вашингтона

Президент Украины Владимир Зеленский не так давно дал интервью о ходе специальной военной операции, на которое в США обращать внимание не стали. Меж тем, глава государства говорил в нем о нейтральном статусе своей страны. Идея заключалась в том, чтобы отказаться от членства в НАТО, если Россия выведет свои войска с территории Незалежной.

Об этом заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон. По его словам, решение Зеленского о нейтралитете в обмен на окончание спецоперации является правильным, потому что Украина вряд ли сможет стать членом военно-политического блока.

"Официальные лица НАТО уже давно говорят, что видеть Украину в альянсе не желают", – заявил ведущий Fox News.

Карлсон отметил, что стоит поздравить главу Незалежной, который принял "мудрое решение" сохранить статус-кво, потому что нейтральный статус Киева позволит избежать дальнейших жертв.

Ведущий попытался объяснить, почему интервью Зеленского почти не освещалось в американской прессе. Он подчеркнул, что для СМИ тема Североатлантического альянса закрыта.

"Ежедневно нам отовсюду твердят, что НАТО играет ключевую роль для Америки, но при этом, как ни парадоксально, не имеет отношения к тому, что происходит в Восточной Европе", – отметил Карлсон.

По его словам, пресса пытается внушить простым американцам, будто бы Россия пришла на Украину, потому что она "плохая", при этом вопрос о расширении НАТО на Восток никак не обсуждается. Журналист подчеркнул, что всех несогласных с этой теорией записывают в агенты Москвы.

Ведущий заявил, что попытка втянуть Украину в НАТО не только противоречит национальным интересам США, но и вредит самой Нежалежной.

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