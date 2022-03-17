Зеленский оценил вероятность начала третьей мировой войны
С началом специальной военной операции по защите мирного населения независимых ДНР и ЛНР обстановка на мировой арене накалилась настолько, что и российская сторона, и западные политики периодически заявляют о риске начала третьей мировой войны. Вот и президент Украины Владимир Зеленский тоже решил оценить перспективы потенциального глобального конфликта.
В свойственной ему манере глава Незалежной попытался переложить ответственность на Россию. В интервью американскому телеканалу NBC он сравнил спецоперацию с третьей мировой войной. Меж тем, журналист задал политику совершенно иной вопрос.
Ведущий старался выяснить, согласен ли украинский главнокомандующий с позицией президента США Джо Байдена, который якобы выступает против нагнетания отношений между Брюсселем и Москвой. Напомним, американский лидер ранее заявил, что прямое столкновение России и НАТО может привести к началу третьей мировой войны.
"Никто не знает, вероятно, она уже началась", – подчеркнул Зеленский.
Он постарался оценить перспективу потенциального глобального конфликта в том случае, если падет Украина. Однако глава государства затруднился дать четкий ответ. Президент Украины сослался на события 80-летней давности и отметил, что начала Второй мировой войны тоже было сложно предсказать. Об этом сообщает RT.
Ранее в США озвучили позицию НАТО относительно членства Украины.
Частное решение трех европейских лидеров по Украине вызвало в ЕС "скрежет зубов" - СМИ
Официальным лицам придется объясняться перед коллегами за свою авантюру
Украине предлагали вывести войска из Донбасса и избежать жертв - Путин
Согласие Киева позволило бы обойти кровопролитие стороной, заявил президент
Малайзия присоединится к иску против России по делу МН17 при одном условии
Куала-Лумпур требует открытости и прозрачности процесса
- В Мариуполе вывесили российские флаги - соцсети
- В соцсетях появилась информация о смерти Жириновского
- Войны России с Украиной не будет: политолог раскрыл сдерживающий Киев фактор
- Ушел из жизни народный артист РФ Олег Вавилов
- Изумленный харьковчанин перешел на мат после увиденной российской техники
- Российский политик заявил о готовности переметнуться на сторону Украины в случае войны
- СМИ объявили о смерти Елизаветы II
- Публично ублажавшая себя Гусева вызвала омерзение у Домогарова
- Пророчества Ванги об Украине начинают сбываться
- Реальная внешность Роксоланы: чем Хюррем из "Великолепного века" отличается от настоящей
- Задолжал бандитам: соучастником ограбления вдовы Градского оказался таксист из Таджикистана
- Как встречают российских военных под Харьковом - видео
- Отключение от SWIFT отбросит Россию назад в 90-е – эксперт
- Оборона нацистов прорвана: итоги дня спецоперации на Украине
- Байден шокировал журналистов ответом на вопрос о Путине
- Усмешка Шольца подтолкнула Путина к решительным действиям – Сосновский
- "Зря Путина так разозлили": как звезды отреагировали на признание ЛДНР
- Довели до истерики: Трусова в слезах решила отказаться от спорта
- Танки ВСУ давят украинцев - видео
- Гордон попросил Собчак и Дудя спасти Украину