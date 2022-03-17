Президент Украины попытался переложить отвественность на Россию

С началом специальной военной операции по защите мирного населения независимых ДНР и ЛНР обстановка на мировой арене накалилась настолько, что и российская сторона, и западные политики периодически заявляют о риске начала третьей мировой войны. Вот и президент Украины Владимир Зеленский тоже решил оценить перспективы потенциального глобального конфликта.

В свойственной ему манере глава Незалежной попытался переложить ответственность на Россию. В интервью американскому телеканалу NBC он сравнил спецоперацию с третьей мировой войной. Меж тем, журналист задал политику совершенно иной вопрос.

Ведущий старался выяснить, согласен ли украинский главнокомандующий с позицией президента США Джо Байдена, который якобы выступает против нагнетания отношений между Брюсселем и Москвой. Напомним, американский лидер ранее заявил, что прямое столкновение России и НАТО может привести к началу третьей мировой войны.

"Никто не знает, вероятно, она уже началась", – подчеркнул Зеленский.

Он постарался оценить перспективу потенциального глобального конфликта в том случае, если падет Украина. Однако глава государства затруднился дать четкий ответ. Президент Украины сослался на события 80-летней давности и отметил, что начала Второй мировой войны тоже было сложно предсказать. Об этом сообщает RT.

Ранее в США озвучили позицию НАТО относительно членства Украины.