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Российская дипломатическая миссия в США обратила внимание на фейки о специальной военной операции по защите мирных граждан независимых республик Донбасса, активно тиражируемые в западной прессе. Посольство РФ призвало американские СМИ отказаться от дезинформации общественности относительно событий, происходящих на территории Украины.
Соответствующее заявление опубликовано в телеграмм-канале посольства. Дипломаты, в частности, указали на фейки СМИ об ударе по драматическому театру города Мариуполя. Отмечается, что американская пресса обвинила российскую сторону в бомбардировке объекта культуры.
В официальном заявлении дипмиссия призвала отказаться от вранья и обращаться к ней напрямую для получения правдивой информации.
Дипломаты отвергли обвинения в авиаударе по мариупольскому театру. Они обратили внимание, что ВКС РФ вообще не выполняли никаких задач, связанных с ударами по наземным объектам в черте города в среду, 16 марта.
В посольстве подчеркнули, что российская сторона получила от украинских беженцев информацию о действующих в Мариуполе бойцах нацбатальона "Азов" (запрещенная в РФ экстремистская организация), которые удерживал в здании театра мирных жителей. Дипломаты уверены, что именно националисты могли совершить "кровавую провокацию".
Кроме того, на официальной странице посольства опубликован скриншот с сайта американского телеканала CNN, который уже разоблачил фейк об ударе по мариупольскому театру.
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