России не в новинку сталкиваться с оголтелой ненавистью европейцев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев начал вести телеграм-канал, пояснив, что другие социальные сети и мессенджеры себя скомпрометировали. Первую публикацию он посвятил ситуации вокруг Украины. По его мнению, она только обострила "отвратительное", "аморальное" и неискреннее отношение Запада к России, которое вынашивалось годами.

Все время существования постсоветской России Вашингтон и его сателлиты лицемерили в угоду собственным интересам.

"Бешеная ненависть" (…) маскировалась лицемерными белозубыми улыбками политиков и дипломатов, которые говорили одно, а делали совершенно иное",

– пишет Медведев. Причина такого отношения проста: им не нравилось, что Россия набирает силу, становится способна отстаивать интересы своих граждан. И сейчас, когда западные русофобы поняли, что Россию не удается "перевоспитать" и поставить на колени, они "сорвались с цепи": началась экономическая и информационная война, приближение НАТО к самым границам, угрозы и преследование россиян по всему миру. Их цель – загнать Россию в угол.

"Не выйдет. У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. (…) Нравственная сила и историческая правда, как и раньше, на нашей стороне!"

– подчеркнул Дмитрий Медведев. Запад захлебнется своей бессильной злобой, уверен замглавы Совбеза. Он напомнил, что России не в новинку сталкиваться с оголтелой русофобией. Великий русский поэт Федор Тютчев еще в 1854 году, когда Франция, Великобритания и Австрия объявили войну Российской империи, воевавшей с Турцией за Крым, писал, что "бешеная ненависть, которая каждым годом все сильнее и сильнее разжигалась на Западе против России" сорвалась с цепи. Это доказывает, что времена меняются, а отношение Запада к России – нет.

Ранее к русской классике обратилась и заместитель постпреда России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко. Она потребовала от коллег ответа, почему они 8 лет закрывали глаза на истребление мирных жителей Донбасса, и напомнила про Аллею Ангелов в Донецке, где установлен памятник детям-жертвам украинских бомбардировок: "Их жизни что – ничего не стоят?" – эмоционально высказалась дипломат. У гендиректора организации Одрэ Азуле не нашлось слов, чтобы ответить на этот вопрос.