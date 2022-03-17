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В ходе специальной военной операции на территории Украины уничтожены склады с боеприпасами и вооружением, которые должны были быть направлены в ряды ВСУ. Соответствующее заявление сделало Министерство обороны России.
Военное ведомство распространило кадры ударов по украинской военной инфраструктуре. Отмечается, что в операции были задействованы штурмовики Су-25 ВКС РФ. Видео опубликовал "Пятый канал".
Важно отметить, что российские военные летчики проявляют высокий уровень профессионализма в ходе спецоперации по защите независимых ДНР и ЛНР. Ранее пилот ВКС РФ посадил подбитый украинскими силовиками штурмовик.
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