ВКС России уничтожили инфраструктуру ВСУ - видео

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В операции были задействованы штурмовики Су-25

В ходе специальной военной операции на территории Украины уничтожены склады с боеприпасами и вооружением, которые должны были быть направлены в ряды ВСУ. Соответствующее заявление сделало Министерство обороны России.

Военное ведомство распространило кадры ударов по украинской военной инфраструктуре. Отмечается, что в операции были задействованы штурмовики Су-25 ВКС РФ. Видео опубликовал "Пятый канал".

Важно отметить, что российские военные летчики проявляют высокий уровень профессионализма в ходе спецоперации по защите независимых ДНР и ЛНР. Ранее пилот ВКС РФ посадил подбитый украинскими силовиками штурмовик.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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