Населенный пункт занят российскими войсками

Херсон стал первым городом, который российские военные взяли под полный контроль во время выполнения спецоперации. Минобороны сообщило об этом еще 2 марта.

В социальных сетях еще 24 февраля публиковали снимки, на которых вместо украинского флага над зданием администрации Каховки в Херсонской области возвысился флаг России. Сейчас же, по данным "Политики Страны", пользователи в Telegram стали распространять кадры, на которых показано здание областной администрации в Херсоне – государственного символа Украины на нем нет.

Журналисты уточняют, что дату фотографии сейчас установить невозможно. Когда именно был снят флаг – неизвестно.