Над зданием администрации в Херсоне сняли флаг - фото

Над зданием администрации в Херсоне сняли флаг - фото
Фото: Robert Michael / dpa / www.globallookpress.com
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Населенный пункт занят российскими войсками

Херсон стал первым городом, который российские военные взяли под полный контроль во время выполнения спецоперации. Минобороны сообщило об этом еще 2 марта. 

В социальных сетях еще 24 февраля публиковали снимки, на которых вместо украинского флага над зданием администрации Каховки в Херсонской области возвысился флаг России. Сейчас же, по данным "Политики Страны", пользователи в Telegram стали распространять кадры, на которых показано здание областной администрации в Херсоне – государственного символа Украины на нем нет. 

Журналисты уточняют, что дату фотографии сейчас установить невозможно. Когда именно был снят флаг – неизвестно.

Источник: Политика страны
Роман ИГНАТОВ
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