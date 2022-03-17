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Херсон стал первым городом, который российские военные взяли под полный контроль во время выполнения спецоперации. Минобороны сообщило об этом еще 2 марта.
В социальных сетях еще 24 февраля публиковали снимки, на которых вместо украинского флага над зданием администрации Каховки в Херсонской области возвысился флаг России. Сейчас же, по данным "Политики Страны", пользователи в Telegram стали распространять кадры, на которых показано здание областной администрации в Херсоне – государственного символа Украины на нем нет.
Журналисты уточняют, что дату фотографии сейчас установить невозможно. Когда именно был снят флаг – неизвестно.
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