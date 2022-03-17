Западные СМИ соревнуются за лучшую ложь о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что немецкая газета Bild выбилась в лидеры среди западных СМИ по фейкам.

В четверг, 17 марта, издание опубликовало статью с анонсом на главной странице, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров минувшей ночью "тайно" полетел в Китай, но уже над Сибирью его самолет развернулся и отправился обратно во Внуково. "Мир недоумевает: это Пекин не захотел принять путинского министра, имеющего на Западе прозвище "лживый Лавров", или Путин приказал ему вернуться?" – пишет немецкий автор.

По мнению Захаровой, гораздо интереснее, получит ли журналист Bild премию за свою выдумку. Поскольку Сергей Лавров из Москвы не отлучался, у него плотный график международных встреч и визитов.

"Вчера допоздна работал на Смоленке, а рано утром приступил к подготовке к переговорам с ближневосточными коллегам в Москве",

– рассказала Захарова в своем телеграм-канале о работе главы внешнеполитического ведомства России.

Напомним, в среду на переговоры с Лавровым прилетал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, а на четверг у российского министра запланирована встреча с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой Аль Нахайяном.

Ранее Захарова разоблачила ведущую итальянскую газету "La Stampa", которая поставила фотографию из разбомбленного Донецка на передовицу, где говорится о ситуации в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский, как выяснилось, тоже активно распространяет дезинформацию среди своего населения и на Западе.