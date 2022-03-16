Лидер Незалежной пичкает население фейками, которые быстро опровергаются

У президента Украины Владимира Зеленского нет опыта в политических играх, поэтому он слепо следует распоряжениям западных партнеров. Сначала с их подачи он привел свою страну к полной разрухе, теперь исполняет роль дезинформатора. На это указал политолог Иван Мезюхо.

Сейчас Запад развернул против России информационную войну, в которую вовлек СМИ, журналистов, блогеров. Зеленский тоже в этой компании: с первых дней военной спецоперации на Украине он распространяет ложные сведения.

То он пускает слезу и посмертно награждает защитников острова Змеиный, утверждая, что военные ВС РФ всех убили. Позже выяснилось, что украинское подразделение в полном составе находится в Крыму. То повергает всех в панику среди ночи сообщением, что Россия подожгла АЭС. То публикует в своем "Инстаграме" видео, заявляя, что российская армия обстреляла роддом в Мариуполе с младенцами и роженицами. Но оказалось, что ВСУ за несколько дней до этого закрыла роддом, пациентов там не было, зато была съемочная группа с гримерами и беременной актрисой.

"Глава государства сегодня превратился в обыкновенного, типичного фейкометчика",

– приводит РИА ФАН слова Мезюхо.

Ранее США привлекли тиктокеров-миллионников, чтобы те дискредитировали Россию в глазах подписчиков. В России тоже тысячи блогеров вступили в информационную войну против своей страны, сообщили в Общественной палате.