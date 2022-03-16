Легионер пожаловался, что его хотели пустить в расход те, кого он ехал защищать

Украинские националисты относятся к иностранным наемникам как к пушечному мясу – посылают их на опасные задания без боеприпасов, а за отказ выполнять приказ угрожают расстрелом. Об этом рассказал гражданин США, отправившийся воевать за "демократию на Украине", но столкнувшийся с произволом нацбатов.

По словам американца, его вместе с другими военными легионерами из Великобритании, Канады, США хотели перебросить к Киеву практически безоружных – выдали по 10 патронов. Когда иностранцы отказались отправляться на задание в таких условиях, им пригрозили стрелять в спину.

Мужчина рассказал, что ему чудом удалось вырваться от украинских националистов и доехать до границы с Польшей на машине скорой помощи. Сейчас он возвращается домой. Основываясь на своем опыте, он призывает американцев и граждан других стран не поддаваться обещаниям агитаторов и не соглашаться ехать воевать на Украину – там на иностранных наемников смотрят как на смертников, поэтому почти нет шансов вернуться оттуда живыми.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за него готова биться целая иностранная армия – 16 тысяч хорошо обученных бойцов из разных стран. Легионерам обещали платить до 2 тысяч долларов в день, поэтому желающие нашлись. Но после того, как ВС РФ точечным ударом разнесли полигон во Львовской области, где базировались иностранные наемники, интерес иностранцев к участию в вооруженных действиях на Украине стал угасать. В Минобороны РФ предупредили – борьба с наемниками и членами нацбатов будет идти жесткая.