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Артиллерийское подразделение Вооруженных сил РФ ликвидировало склад оружия, боеприпасов и военной техники ВСУ в Черниговской области Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На видеокадрах, предоставленных ведомством, видно, что огонь корректировался при помощи беспилотного летательного аппарата.
Сообщается, что в результате точного удара уничтожено не менее 20 единиц военной техники ВСУ, а также ракеты и артиллерийские снаряды.
Публикует МО РФ и кадры с военными трофеями. Так, накануне после боя с украинскими националистами в Киевской области в распоряжении российских десантников оказались американские противотанковые комплексы Javelin, немецкие Panzerfaust 3, а также переносные ЗРК.
"Оружие будет передано представителям ЛНР и ДНР",
– сообщил представитель ВС РФ.
Россия ведет военную спецоперацию по защите республик Донбасса и демилитаризации Украины с 24 февраля. В Минобороны РФ предупредили, что будут жестко расправляться с иностранными наемниками и членами нацбатов Украины.
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