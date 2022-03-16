Под Черниговом уничтожен склад оружия ВСУ – видео

Под Черниговом уничтожен склад оружия ВСУ – видео
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Наведение на цель осуществляли БПЛА

Артиллерийское подразделение Вооруженных сил РФ ликвидировало склад оружия, боеприпасов и военной техники ВСУ в Черниговской области Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На видеокадрах, предоставленных ведомством, видно, что огонь корректировался при помощи беспилотного летательного аппарата.

Сообщается, что в результате точного удара уничтожено не менее 20 единиц военной техники ВСУ, а также ракеты и артиллерийские снаряды.

Публикует МО РФ и кадры с военными трофеями. Так, накануне после боя с украинскими националистами в Киевской области в распоряжении российских десантников оказались американские противотанковые комплексы Javelin, немецкие Panzerfaust 3, а также переносные ЗРК. 

"Оружие будет передано представителям ЛНР и ДНР",

сообщил представитель ВС РФ. 

Россия ведет военную спецоперацию по защите республик Донбасса и демилитаризации Украины с 24 февраля. В Минобороны РФ предупредили, что будут жестко расправляться с иностранными наемниками и членами нацбатов Украины.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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