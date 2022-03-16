Наведение на цель осуществляли БПЛА

Артиллерийское подразделение Вооруженных сил РФ ликвидировало склад оружия, боеприпасов и военной техники ВСУ в Черниговской области Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На видеокадрах, предоставленных ведомством, видно, что огонь корректировался при помощи беспилотного летательного аппарата.

Сообщается, что в результате точного удара уничтожено не менее 20 единиц военной техники ВСУ, а также ракеты и артиллерийские снаряды.

Публикует МО РФ и кадры с военными трофеями. Так, накануне после боя с украинскими националистами в Киевской области в распоряжении российских десантников оказались американские противотанковые комплексы Javelin, немецкие Panzerfaust 3, а также переносные ЗРК.

"Оружие будет передано представителям ЛНР и ДНР",

– сообщил представитель ВС РФ.



Россия ведет военную спецоперацию по защите республик Донбасса и демилитаризации Украины с 24 февраля. В Минобороны РФ предупредили, что будут жестко расправляться с иностранными наемниками и членами нацбатов Украины.