Варшава настаивает на вмешательстве альянса в конфликт

После начала российской специальной военной операции на территории украинского государства ситуация на международной арене серьезно изменилась. Москва намерена завершить демилитаризацию и денацификацию Киева, однако "просвещенные" европейцы пытаются поставить палки в колеса нашей стране.



Так, польский вице-премьер Ярослав Качиньский считает, что Североатлантическому альянсу нужно срочно отправить в Незалежную вооруженную миссию миротворцев от военного блока.

При этом поляк утверждает, что целью такой миссии будет "несение мира" и обеспечение нуждающихся гумпомощью.

Как сейчас обстоят дела на территории украинского государства – в онлайн-трансляции "Утро".