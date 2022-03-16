Польша требует ввести на Украину вооруженных миротворцев НАТО

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Варшава настаивает на вмешательстве альянса в конфликт

После начала российской специальной военной операции на территории украинского государства ситуация на международной арене серьезно изменилась. Москва намерена завершить демилитаризацию и денацификацию Киева, однако "просвещенные" европейцы пытаются поставить палки в колеса нашей стране.

Так, польский вице-премьер Ярослав Качиньский считает, что Североатлантическому альянсу нужно срочно отправить в Незалежную вооруженную миссию миротворцев от военного блока.

При этом поляк утверждает, что целью такой миссии будет "несение мира" и обеспечение нуждающихся гумпомощью.

Как сейчас обстоят дела на территории украинского государства – в онлайн-трансляции "Утро".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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