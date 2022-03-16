Европейцев ждут серьезные потрясения

Сегодня главной темой мировой повестки является специальная военная операция нашей страны по демилитаризации и денацификации украинского государства. В этом вопросе многие западные державы выступили единым фронтом против Москвы. В главном российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобного рода действия еще аукнутся европейцам.



Так, представитель профильного министерства Юрий Пилипсон рассказал, что ждет Европейский союз после того, как Россия достигнет всех поставленных целей и завершит спецоперацию на территории Незалежной.

В первую очередь, высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Москва, несомненно, реализует свои задачи и добьется успеха. После этого к европейцам придет осознание, насколько сильно они подорвали отношения с нашим государством из-за конфликта вокруг Украины.

Пилипсон напомнил, что взаимосвязь между Россией и Европой выстраивалась много столетий. Речь идет о серьезной интеграции экономики, культурном обмене и других сферах. Сейчас по всем областям нанесен сокрушительный удар.

"Нашим европейским "партнерам" придется расплачиваться за ущерб, который они наносят своим национальным интересам и двусторонним отношениям", – подчеркнул представитель МИД РФ.

Дипломат отметил, что недружественные действия Европы дорого обойдутся ей в будущем, когда ситуация на Украине будет урегулирована.

К слову, многие страны стараются отстаивать свои интересы и ведут собственную политику. Так, накануне стало известно, что Израиль отменил безвизовый режим с Незалежной и отказался принимать беженцев из этой страны, передает интернет-издание "МИР24".