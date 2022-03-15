ВСУ продолжают атаки на густонаселенные районы Донецка

После Майдана 2014 года мирные жители Донбасса постоянно подвергались притеснениям со стороны украинских националистов. Восемь лет ВСУ вели бои против ДНР и ЛНР. Естественно, военные преступления продолжились и после начала специальной военной операции по защите независимых республик. Меж тем, действия Незалежной даже сегодня игнорируются со стороны Запада.

В Министерстве обороны России раскритиковали международные организации, а также западных политиков, которые закрывают глаза на атаки украинских войск по Донецку. В военном ведомстве подчеркнули, что ракетные и артиллерийские удары наносятся по густонаселенным районам города.

Во вторник, 15 марта, об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, ООН, ОБСЕ, МККК до сих пор закрывают глаза на украинские удары по Донецку. Замалчивают преступления ВСУ также западные правозащитные организации.

Представитель Минобороны подчеркнул, что международные организации не владеют оперативной информацией с места событий. Меж тем, по словам генерала, они постоянно отвлекают профильные российские органы запросами об обеспечении безопасных коридоров для эвакуации мирных граждан, хотя заявленные территории находятся под контролем Незалежной.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашшенко заявил, что с территории Украины в сторону республики была выпущена баллистическая ракета, которую все же удалось сбить. По мнению главы государства, таким образом Киев пытается втянуть Минск в конфликт.