По мнению главы РБ, Киев хочет втянуть Минск в конфликт

Во вторник, 15 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречи с руководителями силовых структур республики. Глава государства в очередной раз представил данные о ходе специальной военной операции России по защите независимых республик Донбасса. Политик заявил, что РБ стала мишенью для атаки ВСУ.

По его словам, два дня назад с территории Украины в сторону Белоруссии была предпринята попытка ракетного удара, однако военные "успешно с россиянами" атаку предотвратили. Глава РБ подчеркнул, что снаряд перехватили и уничтожили в районе реки Припять. Речь идет о баллистической ракете "Точка-У".

По мнению Лукашенко, целью атаки было желание втянуть Белоруссию в конфликт с Украиной. Он отметил, что одной ракетой невозможно уничтожить Белоруссию, однако можно "возбудить" и вызвать ответный огонь.

"Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим", – заявил Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии подчеркнул, что республика не принимает непосредственного участия в спецоперации. По его словам, в этом нет никакой необходимости из-за более высокой технической оснащенности Армии России.

Меж тем, глава государства считает, что задачей Минска является прикрытии тылов Москвы. Ранее политик заявил, что Белоруссия не допустит удара в спину России.