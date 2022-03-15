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Во вторник, 15 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречи с руководителями силовых структур республики. Глава государства в очередной раз представил данные о ходе специальной военной операции России по защите независимых республик Донбасса. Политик заявил, что РБ стала мишенью для атаки ВСУ.
По его словам, два дня назад с территории Украины в сторону Белоруссии была предпринята попытка ракетного удара, однако военные "успешно с россиянами" атаку предотвратили. Глава РБ подчеркнул, что снаряд перехватили и уничтожили в районе реки Припять. Речь идет о баллистической ракете "Точка-У".
По мнению Лукашенко, целью атаки было желание втянуть Белоруссию в конфликт с Украиной. Он отметил, что одной ракетой невозможно уничтожить Белоруссию, однако можно "возбудить" и вызвать ответный огонь.
"Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим", – заявил Лукашенко.
Кроме того, президент Белоруссии подчеркнул, что республика не принимает непосредственного участия в спецоперации. По его словам, в этом нет никакой необходимости из-за более высокой технической оснащенности Армии России.
Меж тем, глава государства считает, что задачей Минска является прикрытии тылов Москвы. Ранее политик заявил, что Белоруссия не допустит удара в спину России.
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