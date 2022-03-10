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В четверг, 10 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл некоторые детали специальной военной операции России, проводимой для защиты мирных жителей независимых республик Донбасса. По его словам, Минск не допустит, чтобы Москва получила удар в спину.
Глава государства подчеркнул, что белорусские спецслужбы зафиксировали передвижение иностранных наемников на территории Украины. Они, по словам политика, движутся к Чернобылю вдоль границы республики. Информацию, полученную от разведчиков, Лукашенко передал руководству министерства обороны РБ.
"Мы всегда опасались присутствия в сопредельных государствах, особенно в Украине, наемников", – отметил Лукашенко.
Он уточнил, что иностранцы не переходят границу Белоруссии, но двигаются параллельно линии соприкосновения двух стран. Президент поручил военным обеспечить безопасность государственной границы и продолжить наблюдение за территорией Незалежной.
Кроме того, Лукашенко предупредил о риске диверсий. Он заявил, что небольшие группы наемников могут постараться проникнуть в тыл Армии России и перерезать ей пути снабжения. В то же время глава государства подчеркнул, что Минск не допустит удара в спину Москве, поставив руководству военного ведомства соответствующую задачу.
Ранее в Министерстве обороны России заявили об обнаружении американских биологических лабораторий на территории Украины. Полученные документы свидетельствуют о том, что в научных центрах проводились исследования по распространению вирусов.
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