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Освобождение Мариуполя от украинских националистов будет иметь колоссальное значение для военной спецоперации на Украине и дальнейшей судьбы Киева. На это указал член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин.
Вооруженные силы и нацбаты Незалежной не зря так держатся за Мариуполь, прикрываясь гражданским населением, которое не выпускают из города. Как только российские войска возьмут Мариуполь под контроль и освободят мирное население, падет и Харьков, а следом – и весь киевский режим в его нынешнем виде, пояснил Козин.
"Для Киева это будет означать конец третьей по счету агрессии против Донбасса",
– подчеркнул военный академик в комментарии URA.RU. Он полагает, что осада Мариуполя продлится недолго, поскольку город блокирован, туда нет поставок боеприпасов и продовольствия.
"Судьба Киева будет решена довольно быстро. (…) Я думаю, что они получат по заслугам очень скоро",
– оценил ситуацию член-корреспондента Академии военных наук.
Напомним, Россия, ЛНР и ДНР несколько раз объявляли режим тишины, чтобы жители украинских городов могли безопасно покинуть место вооруженных действий. Но украинская сторона срывает договоренности по гуманитарным коридорам и не сообщает о них людям.
Ранее под Мариуполем обнаружили полевую лабораторию по производству наркотических веществ. По мнению специалистов, такими средствами командование ВСУ и националистических батальонов поддерживает "боевой дух" в своих рядах.
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