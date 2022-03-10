Киевскому режиму предрекли скорый конец

Освобождение Мариуполя от украинских националистов будет иметь колоссальное значение для военной спецоперации на Украине и дальнейшей судьбы Киева. На это указал член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин.

Вооруженные силы и нацбаты Незалежной не зря так держатся за Мариуполь, прикрываясь гражданским населением, которое не выпускают из города. Как только российские войска возьмут Мариуполь под контроль и освободят мирное население, падет и Харьков, а следом – и весь киевский режим в его нынешнем виде, пояснил Козин.

"Для Киева это будет означать конец третьей по счету агрессии против Донбасса",

– подчеркнул военный академик в комментарии URA.RU. Он полагает, что осада Мариуполя продлится недолго, поскольку город блокирован, туда нет поставок боеприпасов и продовольствия.

"Судьба Киева будет решена довольно быстро. (…) Я думаю, что они получат по заслугам очень скоро",

– оценил ситуацию член-корреспондента Академии военных наук.

Напомним, Россия, ЛНР и ДНР несколько раз объявляли режим тишины, чтобы жители украинских городов могли безопасно покинуть место вооруженных действий. Но украинская сторона срывает договоренности по гуманитарным коридорам и не сообщает о них людям.

Ранее под Мариуполем обнаружили полевую лабораторию по производству наркотических веществ. По мнению специалистов, такими средствами командование ВСУ и националистических батальонов поддерживает "боевой дух" в своих рядах.