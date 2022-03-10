Причиной вероятного масштабного столкновения могут стать "ветераны" советского авиапрома

Зачинательницей Третьей мировой войны может стать Польша. С таким мнением выступил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Свой вывод известный российский эксперт сделал на фоне планов Варшавы передать советские истребители МиГ-29 киевскому режиму.

По его мнению, вероятность того, что масштабный конфликт может развязаться на польском аэродроме составляет 49%, пишет News.ru. При этом Баранец подчеркнул, что решение о передаче самолетов Украине все еще находится под контролем США и НАТО.

Свою позицию по возможному началу Третьей мировой войны он объяснил следующим образом: если МиГ-29 появятся в воздушном пространстве Незалежной, то ВКС России придется отвечать на угрозы. Следовательно, наши асы будут сбивать эти самолеты.

"Мы можем говорить о неких элементах уже не только российско-украинской, но и российско-польской войны. Даже больше: это уже будет воздушное столкновение России с НАТО", – заметил Баранец.

Между тем, указал полковник, и альянс, и Штаты не раз заявляли о нежелании вступать в прямую конфронтацию с Москвой и вести с РФ боевые действия.



Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава пришла к выводу о необходимости передать свои истребители МиГ-29 на авиабазу Пентагона в немецкий Рамштайн. К такой инициативе польские власти подтолкнула военная спецоперация ВС России по демилитаризации и денацификации Украины, пишет URA.ru.

Однако данные планы явно не пришлись по душе Вашингтону. Более того, как заявила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки, польская сторона вообще не уведомила о своих прожектах американцев заранее. По ее словам, из-за такой самодеятельности Варшавы теперь Пентагон вынужден объяснять "союзникам" по НАТО технические проблемы, которые возникнут с передачей советского авиапрома.