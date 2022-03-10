ВОЗ предупредила о первом "всаднике Апокалипсиса" из-за Украины

ВОЗ предупредила о первом "всаднике Апокалипсиса" из-за Украины
Фото: Vincent Isore via www.imago-imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
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Европейцы могут пострадать от новых вспышек инфекционных заболеваний

Затягивающийся кризис на Украине грозит трагическими последствиями всему миру, но в первую очередь – Европе. Велика вероятность массовых эпидемий. Об этом предупредил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

В частности, в ВОЗ опасаются вспышек инфекционных заболеваний, о которых европейцы давно забыли. Такое часто происходит в тех регионах, где случаются конфликты или разрушительные стихийные бедствия. Поэтому Украина и украинцы могут стать источником распространения опасных болезней.

"Реальность такова, что нынешние условия на Украине являются идеальными для распространения заразных болезней. Неважно, COVID-19 это или полиомиелит, корь или холера. 

– сказал Райан. Он напомнил, что инфекционные заболевания "всегда ассоциировались с одним из четырех всадников Апокалипсиса". Характерный пример того, что может произойти, – ситуация в регионе Африканского рога, напомнил эксперт ВОЗ. 

Сейчас сильнее всего могут пострадать европейцы, поскольку именно на Запад устремились многие украинцы. При этом в самой Украине, по оценкам ВОЗ, уже наблюдается кризис в сфере здравоохранения.

В четверг, 10 марта, в Турции состоялись переговоры министров иностранных дел Украины и России. Речь шла, в том числе, о гуманитарных аспектах. Но, по словам Сергея Лаврова, прогресса не произошло.

Россия ведет спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Цели Москвы обозначены четко.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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