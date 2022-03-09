Вашингтон поддержал госпереворот в Незалежной, расколовший нацию пополам

Спецоперации ВС России по защите ДНР и ЛНР, а также демилитаризации и денацификации Украины могло и не случиться при некоторых других составляющих в мировой политике. С такой точкой зрения выступил американский писатель и политолог, главы Общества Джона Квинси Адамса Дэвид Хендриксон. На нее обратил внимание российский политобозреватель и востоковед Дмитрий Косырев.

Американец полагает, что, если бы Дональд Трамп был переизбран на второй срок на пост президента США, то киевский режим не пошел бы на сильные провокации. Кроме того, у Москвы были бы хорошие шансы получить требуемые гарантии безопасности у Запада, считает Хендриксон.

"Желание украинской элиты превратить страну в "анти-Россию" привело ее к событиям 2014 года… "Первородным грехом" Америки была поддержка этой "нагло антиконституционной акции", которая расколола украинскую нацию пополам", – цитирует РИА "Новости" мнение американского политолога.

По его словам, действующее руководство Штатов надавало украинцам множество заведомо невыполнимых обещаний, подтолкнув страну в сегодняшнюю катастрофу.

Напомним, ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд призналась, какова конечная целя Вашингтона в событиях на Украине. Любительница раздавать за пределами Штатов печеньки на майданах недовольным гражданам заявила заявила о стремлении нанести России "стратегическое поражение".

