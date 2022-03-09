Кто виноват: в США задумались над первопричиной кризиса на Украине

Кто виноват: в США задумались над первопричиной кризиса на Украине
Фото: Anthony Edgar / AFLO / www.globallookpress.com
продолжение"Огромная бомба": эксперт расшифровал заявление Нуланд о биолабораториях на Украине
Вашингтон поддержал госпереворот в Незалежной, расколовший нацию пополам

Спецоперации ВС России по защите ДНР и ЛНР, а также демилитаризации и денацификации Украины могло и не случиться при некоторых других составляющих в мировой политике. С такой точкой зрения выступил американский писатель и политолог, главы Общества Джона Квинси Адамса Дэвид Хендриксон. На нее обратил внимание российский политобозреватель и востоковед Дмитрий Косырев.

Американец полагает, что, если бы Дональд Трамп был переизбран на второй срок на пост президента США, то киевский режим не пошел бы на сильные провокации. Кроме того, у Москвы были бы хорошие шансы получить требуемые гарантии безопасности у Запада, считает Хендриксон.

"Желание украинской элиты превратить страну в "анти-Россию" привело ее к событиям 2014 года… "Первородным грехом" Америки была поддержка этой "нагло антиконституционной акции", которая расколола украинскую нацию пополам", – цитирует РИА "Новости" мнение американского политолога.

По его словам, действующее руководство Штатов надавало украинцам множество заведомо невыполнимых обещаний, подтолкнув страну в сегодняшнюю катастрофу.

Напомним, ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд призналась, какова конечная целя Вашингтона в событиях на Украине. Любительница раздавать за пределами Штатов печеньки на майданах недовольным гражданам заявила заявила о стремлении нанести России "стратегическое поражение".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Минобороны РФ раскрыло тайные планы Киева по Донбассу

Москва действовала на опережение, заявили в ведомстве

Решение Байдена разбило антироссийскую коалицию Запада

Вашингтон не учел интересы Евросоюза, объявляя ограничения на энергетическом рынке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей