Вашингтону не нравится нейтральная позиция Пекина

После начала специальной военной операции по защите независимых ДНР и ЛНР Евросоюз, Великобритания, США и Канада решили ввести санкции против России. Однако, как выясняется, далеко не все страны изначально планировали поддержать ограничения в отношении Москвы, поэтому Вашингтон использовал методы политического давления.

И это даже не экспертная оценка. О действиях американских властей рассказала заместитель главы внешнеполитического ведомства США Виктория Нуланд. По ее словам, Госдеп поручил руководителям зарубежных дипломатических миссий оказывать давление на политическое руководство стран мира.

При этом Вашингтон приследует вполне конкретную цель – вынудить правительства присоединиться к санкциям против Москвы. Чиновница подчеркнула, что США оказывает давление на другие страны не только на уровне президента Джо Байдена и государственного секретаря Энтони Блинкена, но и на уровне послов.

Дипломаты, по ее словам, получили соответствующие инструкции. В их новые обязанности входит принуждение политиков к поддержке антироссийских ограничений, введенных не только США, но и Евросоюзом. Она уточнила, что далеко не все крупные страны присоединились к санкциям Запада.

В частности, нейтральную позицию до сих пор соблюдает Китай. Однако Вашингтон уже оказывает давление на Пекин, передает РИА ФАН. Нуланд отметила, что к лидеру КНР уже обращались канцлер Германии и президент Франции.

Ранее Госдеп США дал рекомендации по посещению Украины, предложив своим гражданам заранее составить завещание.