Politico: Киев готов снять санкции с России в рамках мирной сделки

В Киеве сделал объявление о снятии санкций с России
Фото: unsplash.com
Украинцы готовы к возобновлению бизнеса европейских стран с Москвой

Западные санкции, введенные против России после 2022 года, могут быть отменены, если это поможет обеспечить "безопасность и справедливость" на Украине. Такое заявление сделал Владислав Власюк, глава украинского комитета по санкциям, в интервью Politico.

Представитель Киева уверен, что возвращение бизнеса других стран с Россией – вопрос времени. Но, по мнению украинских чиновников, все должно произойти при соблюдении необходимых для этого условий. Он отметил, что ограничения, наложенные на торговлю российскими ресурсами, не являются наказанием, а лишь попыткой подтолкнуть Москву к заключению перемирия.

Тем не менее, Власюк полагает, что пока говорить о снятии конкретных антироссийский санкций рано – сперва нужно убедиться, что Россия сделает первые шаги по мирному урегулированию. 

"Мы уже видели, что русские пытаются задать некоторые вопросы о том, следует ли отменять эти санкции, по крайней мере, некоторые из них, что дает нам лучшее понимание того, какие являются наиболее болезненными. Всегда полезно знать, что наиболее болезненно, и мы должны использовать этот рычаг с умом", – заявил он.

Чиновник заявил, что в рамках любого долгосрочного соглашения, которое должно обеспечить гарантии безопасности для Украины, Киев будет добиваться "справедливости для нашего народа", вероятно, включая "компенсацию для украинцев".

Ранее в США заявили о готовности ввести новые санкции против России при необходимости.

Источник: Politico

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