Амбассадор компании не подержал ее решения

После введения санкций в отношении России многие западные компании решили покинуть нашу страну. Меж тем, некоторые из них потеряли не только определенную долю рынка, но и "лицо". Ирония судьбы в том, что лицемерная политика зарубежных фирм ударила по их же собственному имиджу.

В данном случае "лицо" – это даже не метафора. Известный французский рэпер Booba, являющийся рекламным представителем немецкой компании Puma, не простил ей громких политических заявлений. После решения фирмы выйти из российского рынка амбассадор тоже хлопнул дверью и очень громко.

Исполнитель распространил в своих социальных сетях заявление, в котором говорится, что он не давал согласие на участие в политических акциях, поэтому если Puma уходит, то он тоже уходит – из компании, а не из России. Рэпер подчеркнул, что разрывает рекламный контракт с фирмой. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

По данным издания, Puma решила приостановить свою деятельность в России. Она использовала в нашей стране более ста магазинов, где продавалась в основном спортивная одежда. Доля отечественного рынка в обороте немецкой фирмы не превышала 4%.

Важно отметить, что позиция французского исполнителя может быть вполне оправдана на фоне общих настроений граждан, которые довольно скептически настроены к антироссийской политике Брюсселя. Местные политики один за другим констатируют неспособность НАТО противстоять глобальным кризисам и заявляют о необходимости покинуть альянс.

Кстати, далеко не все отечественные звезды отличаются такой же сильной гражданской позицией, как рэпер Booba. Некоторые из них на фоне санкций решили покинуть Россию.