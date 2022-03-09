Париж способен бросить вызов Брюсселю и Вашингтону

На фоне специальной военной операции России во Франции вновь зазвучали призывы о выходе из НАТО. Видимо, Пятая республика вновь решила вернуться к политике, проводимой генералом Шарлем де Голлем.

Об этом пишет научный сотрудник Института европейских исследований Дун Ифань в статье для китайского издания Global Times. По его словам, сегодня Североатлантический альянс демонстрирует свою несостоятельность на фоне глобальных кризисов. В этой связи, уже три из пяти ведущих кандидатов на пост президента Франции призвали к выходу страны из НАТО.

Так, на минувшей неделе лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон заявил о бесполезности военно-политического блока. Ранее с негативной оценкой организации выступил Эрик Земмур, представляющий ультраправый блок. И даже главный оппонент действующего президента Марин Ле Пен заявила, что начнет процедуру выхода из альянса в случае своего избрания.

Эксперт уверен, что Париж способен бросить вызов Брюсселю. Он отметил, что Франция еще со времен генерала де Голля скептически относилась к блоковой системе, контролируемой США, и критиковала американскую гегемонию во всем мире. Даже сейчас Елисейский дворец, по мнению ученого, не возлагает на Белый дом особых надежд по безопасности и ориентируется на собственную ядерную программу.

"Призывы покинуть НАТО, звучащие от кандидатов в президенты, также свидетельствуют о том, что Франция четко видит структурные проблемы этого альянса…" – пишет Global Times.

Ифань подчеркнул, что политики не стали бы критиковать альянс, если бы не видели реального запроса в обществе. Иными словами, многие простые французы сегодня тоже выступают за выход из НАТО. Более того, эксперт ссылается на позицию американского обозревателя Бенджамина Нортона, который полагает, что именно Париж сегодня может пойти против Вашингтона.

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