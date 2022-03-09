Кораблям Германии продемонстрировали мощь "Бастионов"

После начала специальной военной операции по защите мирных граждан независимых республик Донбасса акваторию Балтийского моря облюбовали немецкие военные корабли, которые то и дело брали курс на Калининградскую область. Однако, российским морякам в ходе специальных учений удалось отогнать фрегаты НАТО на безопасное расстояние от наших границ.

Для выполнения учебных задач по обороне побережья Калининграда моряки Балтийского флота использовали ракетные комплексы "Бастион". Военные произвели тренировки по электронному пуску снарядов. Немецкие фрегаты правильно поняли посыл.

Еще в начале недели они патрулировали побережье Литвы, однако, взяв курс на Германию, в среду, 9 марта, они приблизились к российской береговой линии. Расстояние до Калининградской области составляло всего 250 миль. После учебного запуска ракет корабли НАТО не стали испытывать судьбу и отдалились от территориальных вод нашей страны, чем свидетельствуют данные морских радаров.

Издание EurAsia Daily со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота сообщает, что в качестве условного противника были обозначены корабли, которые на момент учений несли боевое дежурство в море, то есть, в том числе, немецкие фрегаты. Также уточняется, что военные выполнили необходимые нормативы по обороне побережья от корабельных групп.

Ранее издание Der Spiegel сообщило о желании Германии спихнуть Украине вышедшее из строя вооружение.