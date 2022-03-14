Вашингтон потерял моральное превосходство, считают читатели WP

Аналитики The Washington Post попытались выяснить, является нынешняя Россия "империей зла" в глазах американцах. Они напомнили, какой образ приписывала Советскому Союзу западная пропаганда. По их словам, негативные лозунги в отношении нашей страны возобновились в прессе после начала специальной военной операции на Украине.

Авторы статьи подчеркнули, что сегодня в обществе стало приемлемым отвергать все русское, что отсылает нас в эпоху противостояния США и СССР, когда пропаганда описывала русских как "плохих парней", а американцев, наоборот, – хороших. Причем, западное общество, по их мнению, демонстрирует негативное отношение не только к властям нашей страны, но и к отечественным брендам. Под санкции попали даже спортсмены.

В издании отметили, что некоторые американские политики пытаются уравнять конфликт Москвы и Киева с противостоянием добра и зла или авторитаризма с демократией. Также журналисты напомнили, как некоторые агенты спецслужб оправдывали свои действия тем, что боролись с советским "злом". Нынешняя пропаганда, по их словам, хорошо знакома поколению, которое тренировалось укрываться от потенциальной ядерной атаки СССР.

Читатели The Washington Post активно включились в дискуссию. Один из них сыронизировал, мол, 25 лет провел в страхе ядерного удара, которого так и не случилось. По его мнению, реальность такова, что американцы выходят на митинги против власти с вполне конкретными лозунгами:

"Я лучше буду русским, чем демократом".

Второй обратил внимание, что пресса хочет убедить граждан, мол, Россия совершает какое-то "уникальное зло", потому что спецоперация проходит в Европе. Он напомнил о вторжении американцев в Ирак и отметил, что США уже растеряли все доверие после этой агрессии.

Его поддержал еще один пользователь, который подчеркнул, что Штаты лишились "морального превосходства" после войны во Вьетнаме.

"Во имя борьбы со злобным коммунизмом оправдывались огромные военные бюджеты и многочисленные политические преступления", – указал читатель WP.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что санкции против России зажали президента США Байдена в тиски. По мнению эксперта, решение об эмбарго ударило по рейтингу главы государства.