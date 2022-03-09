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Суверенная Украина сохранится на политической карте мира и после завершения на ее территории военной спецоперации РФ. По крайней мере, у Москвы нет цели разрушить украинскую государственность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 9 марта.
Дипломат напомнила, что цели спецоперации были объявлены сразу и с тех пор не менялись. Речь о защите ДНР и ЛНР, демилитаризации и денацификации Украины, а также устранении угрозы безопасности России, которая исходит с украинской территории, которую накачивает оружием западный военный блок НАТО.
"В ее задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти",
– подчеркнула Мария Захарова.
Не направлена спецоперация России и против мирного населения Украины. Как отметила Захарова, это приходится повторять вновь и вновь на фоне активной кампании по дезинформации на Украине, развернутой по приказу западных спецслужб. Но хуже всего, что националистические вооруженные формирования на Украине и даже ВСУ используют местных жителей в качестве живого щита, рискуя их жизнями. Договоренности же о гуманитарных коридорах зачастую не соблюдаются Киевом.
"Призываем украинскую сторону сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей",
– высказалась Захарова. Она сообщила, что Москва получила запросы более 2 миллионов жителей Украины об эвакуации в Россию, но вывести удалось пока около 140 тысяч человек.
Ранее Киев несколько раз срывал режим тишины и препятствовал эвакуации мирных граждан из Донбасса и других регионов страны. Все главные новости о спецоперации на Украине – в онлайн-трансляции "Утра".
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