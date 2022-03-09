Эксперт назвал главные направления работы биолабораторий США на Украине

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На западе страны занимались разработкой чумы с сибирской язвой, заявил специалист

В биологических лабораториях Украины вели работу над опаснейшими заболеваниями, рассказал экс-член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин. Там занимались разработками самых опасных инфекций – чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и прочих болезней.

Все лаборатории по стране имели свою специализацию – на западе Украины разрабатывали чуму с сибирской язвой, в Одессе – желудочные и кишечные инфекции. На востоке – атипичную пневмонию со свиным гриппом.

В том числе, специалисты занимались в лабораториях несколькими задачами  – перед квартированием войск НАТО нужно было исследовать эпидемиологическую ситуацию в регионе, пишет "Радио 1".

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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