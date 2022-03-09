Украина потребовала через суд остановить спецоперацию РФ

Москва не намерена принимать участие в абсурдных мероприятиях. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отсутствие российских представителей на заседании Международного суда ООН в Гааге по иску Украины.

Ранее Киев обратился в Гаагский суд с требованием принять "временные меры" в отношении России для прекращения спецоперации на Украине. Первое заседание в Гааге по этому вопросу состоялось 7 марта. При этом 5 марта посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин уведомил суд о том, что РФ участвовать не будет.

Как пояснила Захарова, причин у такого решения несколько. Во-первых, налицо "очевидная абсурдность" киевского иска. Во-вторых, Москве не дали времени для "формирования ответной позиции", как это предусмотрено юридическими процедурами. В-третьих, это было решено "по соображениям безопасности": ранее жизнь дипломатов РФ в Нидерландах оказалась под угрозой.

Россия изложила свои аргументы в письменном виде и направила в суд. В письме также содержится просьба удалить инициированное Украиной дело из списка суда, передает РИА "Новости".

Ранее Мария Захарова объяснила, что станет с украинским государством после российской спецоперации.