Никто не пострадал

На Западе зашкаливает градус русофобии. Неприятные инциденты происходят даже в местах, которые взяты под особую охрану местными службами безопасности. Так, на территорию консульского отдела РФ в Нидерландах 4 марта было заброшено самодельное взрывное устройство. Об этом рассказал российский посол Александр Шульгин.

Он уточнил, что закинули баллон с газом, к которому был прикреплен горящий фитиль. К счастью, "подрывники" просчитались – фитиль погас, поэтому взрыва не произошло.

Между тем, это не единственный случай. Сотрудникам посольства присылают угрозы и даже конверты с белым порошком, сообщил дипломат в эфире "Первого канала" в субботу, 5 марта.

Ранее письмо с подозрительным порошком получили сотрудники российской дипмиссии в Австрии. А во Франции неизвестные подобрались близко к зданию посольства РФ и облили его краской.

Впрочем, есть и противоположные ситуации. Так, в Сербии к посольству РФ в Белграде пришли местные жители, чтобы выразить свою поддержку президенту РФ Владимиру Путину и его решению по Украине.

Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Все главные события – в онлайн-трансляции "Утра".