В дипломатов РФ в Нидерландах бросили бомбу

В дипломатов РФ в Нидерландах бросили бомбу
Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Никто не пострадал

На Западе зашкаливает градус русофобии. Неприятные инциденты происходят даже в местах, которые взяты под особую охрану местными службами безопасности. Так, на территорию консульского отдела РФ в Нидерландах 4 марта было заброшено самодельное взрывное устройство. Об этом рассказал российский посол Александр Шульгин.

Он уточнил, что закинули баллон с газом, к которому был прикреплен горящий фитиль. К счастью, "подрывники" просчитались – фитиль погас, поэтому взрыва не произошло.

Между тем, это не единственный случай. Сотрудникам посольства присылают угрозы и даже конверты с белым порошком, сообщил дипломат в эфире "Первого канала" в субботу, 5 марта.

Ранее письмо с подозрительным порошком получили сотрудники российской дипмиссии в Австрии. А во Франции неизвестные подобрались близко к зданию посольства РФ и облили его краской.

Впрочем, есть и противоположные ситуации. Так, в Сербии к посольству РФ в Белграде пришли местные жители, чтобы выразить свою поддержку президенту РФ Владимиру Путину и его решению по Украине.

Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Все главные события – в онлайн-трансляции "Утра".

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

Отменят уголовное наказание: Россия придумала новый план против западных компаний

Пока проект находится на стадии обсуждения

Германия планирует спихнуть Украине вышедшее из строя вооружение - Der Spiegel

Берлин хочет передать Киеву ПЗРК "Стрела"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей