В Сербии поддержали спецоперацию России на Украине

В Сербии поддержали спецоперацию России на Украине
Фото: Christian Spicker, via www.imago/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Белград отказался участвовать в антироссийской истерии

В то время, как одни западные страны соревнуются друг с другом, кто придумает больше антироссийских санкций под предлогом солидарности с Киевом, в других проходят акции в поддержку президента России Владимира Путина и его действий по демилитаризации и денацификации Украины.

Так, люди с портретами российского лидера пришли к зданию Бюро по сотрудничеству с Российской Федерации в Сербии.

Многочисленная акция прошла у здания посольства РФ в Белграде. Собравшиеся скандировали: "Русские и сербы – братья навеки".

В других регионах на Балканах нападки Запада на Россию за спецоперацию на Украине тоже не оставили народ равнодушным. В Черногории прошел массовый митинг под лозунгом "Держись, Россия". 

В других странах Европы также многие граждане приняли позицию Москвы. Однако высказывать публично свое мнение им запретили. Так, в "демократичной" Чехии предупредили об уголовном преследовании и лишении свободы на три года за участие в акциях в поддержку РФ или публикацию таких сообщений в соцсетях. 

Как сообщает местное информагентство CTK, девять чехов уже привлечены к ответственности за "оправдание действий России", им грозит от полугода тюрьмы, "под подозрением" еще около 200 человек. При этом в Праге официально объявили об отсутствии наказания за службу в вооруженном формировании за рубежом, если речь идет о действиях на территории Украины против российской армии. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Главные новости по этой теме – в онлайн-трансляции "Утра".

Николай ВИКТОРОВ
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